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Водитель легкового автомобиля погиб в результате лобового столкновения с автобусом, произошедшего в Троицком районе Алтайского края.
Как сообщили 26 марта в ГУ МВД по региону, по предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя легковым автомобилем, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом.
Известно, что автобус следовал по маршруту "Барнаул — Горно-Алтайск".
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир – женщина 1988 года рождения – госпитализирована в местную центральную районную больницу", — добавляют в полиции.
По факту аварии проводится проверка.
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