"Единая Россия" проведет смысловой ребрендинг – Турчак

Партию "Единая Россия" ждет смысловой ребрендинг, она должна стать "фабрикой" новых политических стартапов и карьер. Такое мнение в своей авторской колонке в "Независимой газете" высказал секретарь Генерального совета "ЕР" Андрей Турчак.
"Россия выбрала президента. С высокой явкой, с рекордным результатом, с беспрецедентным уровнем поддержки нашего национального лидера. Нас пугали, давили санкциями и враньем, шантажировали и оскорбляли, но результат сильно и неприятно удивил "наших западных партнеров", в то же время оказался ожидаемым и востребованным для нас, граждан России", – написал Андрей Турчак.
Он отметил, что России нужен прорыв в качестве и условиях жизни людей. Владимир Путин уверен в реалистичности такого прорыва. Партия уверена в президенте.
"Заложенный фундамент настолько прочен, что никакие цены на нефть или санкции не могут его поколебать. И прошедшая кампания это показала. Сейчас важно, чтобы идеологией прорыва прониклось общество, система государственной и муниципальной власти, структуры гражданского общества и, безусловно, все институты политической системы страны", – добавил Турчак.
Политик уверен, что "Единая Россия" – это "единственный действенный политический интерфейс путинского большинства". Поэтому партия обязана брать ответственность за то, чтобы сказанное президентом в послании Федеральному собранию начало воплощаться в жизнь.
Меняться должна и сама партия. В "ЕР" намерены сформулировать новый политический документ - "Идеологию прорыва".
"Нам предстоит стать партией наших городов и поселков, партией не начальников, а партией российских регионов, партией, решающей проблемы людей, а не партией "круглых столов", – указал он.
Турчак рассказал, что весной во всех регионах и на всех партийных площадках должны пройти открытые дискуссии о развитии партии и образе будущего.
"Важнейшим направлением должно стать привлечение молодых лидеров, нового поколения амбициозных строителей России. "Единая Россия" должна стать "фабрикой" новых политических стартапов и карьер, кратчайшим путем самореализации в общественной, политической сфере и в законотворческой деятельности для молодых людей", – написал Андрей Турчак.
Комментарии
"Единая Россия" проведет смысловой ребрендинг
сейчас, судя по эмблеме, синие медведи прячутся за белых козлов, после будет белые козлы спрячутся за синих медведей?
Не на западных партнеров кивать следует, а на себя родных внимание бы обратить.
Сколько раз было В. Путиным сказано: "Работайте ответственно на благо только своей Родины, неоглядываясь по сторонам и на запад" А пока только кругом свалки, выделяющие сероводород.
Как не меняй вывеску, смысл тот же - ПЖИВ.
Смысл предельно ясен - даже Путин (используя эту партию) старается, чтобы население его с ПЖИВ не ассоциировало...