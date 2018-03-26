26 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории региона.
"К сожалению, из всех вариантов паводковой ситуации, которые прогнозировались, развитие событий идет по наиболее сложному сценарию: резкое повышение температур сопровождается большим количеством осадков в виде дождя и мокрого снега. В этой связи в предгорных районах края — Петропавловском, Солонешенском, Краснощековском, Целинном, Третьяковском, Угловском, Локтевском, Змеиногорском и ряде других территорий отмечается подтопление приусадебных участков в ряде населенных пунктов, а также жилых домов", — подчеркнул глава региона.
Режим ЧС введен на территории Краснощековского района, где в трех населенных пунктах осуществляются меры по эвакуации населения ввиду подтопления жилых домов и некоторых социальных объектов. На утро 26 марта в крае подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек. Вода частично зашла в села Заринского, Солонешенского, Тогульского, Зонального, Петропавловского районов. Проведена эвакуация 468 человек. 36 человек находятся в пунктах временного размещения.
Прогноз развития обстановки неблагоприятный, текущая ситуация способствует продолжению повышения воды в реках, есть угроза подтопления. Как отметил руководитель филиала ФБГУ "Западно-Сибирского УГМС" Александр Люцигер, в настоящий момент фактически через весь юг Алтайского края проходит центр циклона. Только за минувшую ночь выпало до 32 мм осадков, преимущественно в виде дождя.
"В западных районах начинает падать давление. Заходят холодные воздушные массы. Температура в течение дня может понижаться в слабо отрицательном направлении. Днем ожидается дождь и мокрый снег. В среду-четверг прогнозируются слабые осадки, но температура может подниматься до плюс 10 градусов. Земля ничего не впитывает, стоки идут к водным объектам. Вскрывается верхнее и среднее течение Катуни, верховья рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей. Ситуация более чем сложная. Если процесс и будет притормаживаться, то несильно. Серьезных морозов не ожидаем", — резюмировал Александр Люцигер.
Между тем в регион дополнительно следуют силы, привлеченные Сибирским региональным центром — около 200 спасателей и еще 21 единица техники. "Вы должны создать несколько мобильных групп, непосредственно вам подчиненных, обеспеченных транспортом, чтобы можно было получать объективную информацию из горячих точек. Вокруг глав поселений нужно создать активные группы из местных жителей, которые могли бы помогать в мониторинге положения дел. Вопрос самоорганизации населения приобретает исключительную важность. Мы получаем серьезную поддержку по линии МЧС России, но спасатели не должны за нас перегонять скот в безопасное место, кормить его и обеспечивать охрану. Это должны сделать сами жители", — подчеркнул губернатор края, обращаясь к начальнику ГУ МЧС России по региону Игорю Лисину.
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