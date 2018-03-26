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Контролеров могут наделить правом проверять паспорта у безбилетников, чтобы ускорить оформление штрафов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Минтранс.
В данный момент право проверять документы есть только у полицейских.
Чтобы выписать штраф за безбилетный проезд, контролеры должны составить постановление о нарушении или протокол, однако в обоих случаях нарушителю нужно предоставить паспортные данные. В случае отказа его нужно доставить в отделение полиции, что сильно замедляет процесс выписки штрафа. Получив право проверять документы, контролеры будут эффективнее выполнять свою работу.
По мнению экспертов, граждане РФ могут посчитать данное нововведение ущемлением своих прав и свобод.
Комментарии
Однако сложный социальный вопрос. И в одностороннем порядке рассматривать его сложно. Известно то, что осуществляя добросовестно свои гражданские права, мы не должны тем самым, нарушать права других добросовестных граждан.
а давайте их еще вооружим может, а еще может наделим правом возбуждать административные дела и выносить штрафы за безбилетный проезд, распитие алкогольных напитков. Все на ... будут посылать контроллеров, еще бы я паспорт ему не показывал