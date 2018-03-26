Цветы, игрушки и мародеры: репортаж из пережившего трагедию Кемерово

Видео и фото: Ася Хлыновская специально для Amic.ru
Кемеровчане в понедельник, 26 марта, несут цветы и игрушки в сквер неподалеку от торгового центра "Зимняя вишня", где накануне произошел страшный пожар, унесший десятки жизней. При этом среди собравшихся горожан были замечены люди, подозреваемые в мародерстве.
Ситуацию описывает заместитель главного редактора медиагруппы FM-Продакшн Ася Хлыновская, которая оказалась 26 марта на месте событий. "Люди несут цветы и игрушки, очень много молодежи. Вокруг здания все перекрыто", — сообщает она.
Некоторые из собравшихся отмечают, что еще вчера трудно было поверить, что трагедия обретет такой масштаб.
Также кемеровчане начали приносить к месту сбора дополнительные лавочки для того, чтобы складывать игрушки и цветы. Тут же ставят свечи.
Не обошлось и без скандала. Возле торгового центра были задержаны мужчины, которые пытались загрузить в пакеты игрушки и цветы, принесенные сюда горожанами. Очевидцы возмутились поведением мужчин и обратили на них внимание полицейских, которые находились неподалеку.
Правоохранители оперативно отреагировали на произошедшее и задержали нескольких человек, подозреваемых в противоправных действиях.
Напомним, что масштабный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Счет погибших при ЧП исчисляется десятками. По официальным данным Следственного комитета, в данный момент подтверждена гибель 53 человек.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Комментарии
Пожар в Кемерово печально символизирует состояние дел в России: здание из дешёвых материалов, в нём полно руководителей и охранников,которые в случае чего, не знают что делать, владельцы гребут деньги вообще ни за что, а при наступлении полного песца народ может рассчитывать только на себя.
Возле торгового центра были задержаны мужчины, которые пытались загрузить в пакеты игрушки и цветы, принесенные сюда горожанами.
это не мужчины , это гиены.
опубликуйте их имена и фамилии.
26.03.2018 14:06
- гость -
лечитесь
После пожара в 2015 году в Бухаресте, в котором погибли люди, в Румынии начались массовые протесты под лозунгом "Коррупция убивает". По их итогам ряд чиновников были осуждены, Премьер Виктор Понта, Кабмин и шеф Сектора 4 Бухареста Кристиан Предою подали в отставку.
Расстрелы спасут Россию. Животных надо отстреливать, это не люди.
А если бы ФСБ обыскало пожарные автомобили ситуация могла бы быть еще печальнее. Это боль, но и среди спецслужб есть нечистые на руку. Знаю из первых уст.
26.03.2018 14:06
- гость -
вы не попутали? президент - это внешняя политика, в основном. у нас полно "внутренних" политиков. а вот к ним огрооомные претензии. и дело не в "добром царе и плохих боярах". у меня с объективностью все в порядке. нам главнокомандующий нужен сейчас нормальный.
а вообще, каждый с себя начинать должен. вот у вас яма во дворе, предположим. к кому-то обращались? или ходите и гундите вместо того, чтобы что-то сделать? и так поступает большинство, хотя есть и способы воздействия. но, видимо, большинству удобно и так.
и хватит уже на детях зарабатывать себе бонусы. не лезьте хотя бы в эти новости про вишню со своими полит комментариями.
26.03.2018 14:06
- гость
------
тебе врач нужен, а не главнокомандующий )))
26.03.2018 14:27
- гость -
2017 год, когда в Лас-Вегасе расстреливали людей, Сенаторы были на ежегодном банкете в свою честь. Никто не прервал застолье, даже когда все СМИ сообщили об этом ЧП.
2018 год. Когда мост раздавил автобус со учащимися католической школы, даже в СМИ об этом не сообщили, сказав только о 4-х взрослых.
Поэтому, сначала разберитесь в стране своих хозяев, а потом лезьте в другие страны, а не наоборот.
26.03.2018 14:37
- гость -
все?! только на "сам дурак" хватило? молодой, видать, еще... поумнеешь, не расстраивайся.
Сердце разрывается от боли и скорби по погибшим деткам.
26.03.2018 14:27
- гость -
------------
вранье
А что дальше, очистят, достроят и на детской крови всё завертится заново.
Надеюсь здание снесут до основания и засадят деревьями.
Плачу,просто плачу...
люди должны стремится к лучшему, что было в Румынии и Бухаресте показатель того что граждане этих стран не безмолвные животные и рабы а у их политиков есть совесть. А вы ищите какие то примеры без совестных людей что бы оправдать наших политиков... противно от таких людей как вы...
А что "Ашан"?
26.03.2018 15:33
Вы про то, как там на разгоне митингующих более 4 человек расстреляли?
совести у вас нет, кто в политику превращает каждую скорбную новость
Трагедия просто ужасная: взрослые, дети, животные - столько жертв.
Действительно строят из непонятно чего, вроде современные материалы....
Почему не работала сигнализация пожарная? Кто здание принимал и проверял их тоже надо наказать!!!
Господа, а может, реально начать с себя? Что вы претесь в эти торговые центры? Что - нет других мест для отдыха и развлечений? Ни одного кинотеатра нормального? И бассейнов, кроме как в этом клоповнике - тоже нету? Почему вы бросаете там детей одних?! Вам лениво с детьми мультик посмотреть? Так сильно в одном месте чешется пойти на прилавки поглазеть да рюмашку-другую пропустить в какой-нибудь забегаловке, пока дите у игрового автомата торчит? Быдлятские какие-то развлечения! И ТРЦ-сарай этот не для того строили, чтобы вы там культурно отдыхали (да еще с детьми!), а для того, чтобы как можно больше быдла развести на бабки. Вы разве этого не понимаете?! Вы в упор не видите ни дешевого пластика на стенах и потолках, ни узких запутанных коридоров, ни отсутствия огнетушителей и пожарных выходов? Вы же детей своих туда ведете - включите мозги-то! Или...
26.03.2018 15:49
- гость -
Потому что такие скорбные новости это не трагическая случайность ,а трагическая закономерность.Начиная с повальной коррупции,очковтирательства,безответственности и заканчивая работниками с нищенской зп который хоть охранником хоть аниматором хоть еще кем без разницы.Он не проинструктирован ничего не знает о своей работе да за эти деньги ему и ничего не надо знать.И властьимущих это устраивает.
Значит впулить в ТЦ кучу миллионов деньги есть,как у нас в городе.А обезопасить на 100% кучу ребятишек за счет которых они и имеют непрерывный поток денег- нету.
Сердце кровью обливается за этих детей.
26.03.2018 16:00
- гость -
Ты видать из тех кто когда на девочку бетонная плита упала говорили-а что она там делала...
26.03.2018 16:00
Бестия
животных приплела...совсем д...
тотальная коррупция и кто же ее породил то? Обама, Клинтон, или Тереза Мэй? есть другие варианты?
26.03.2018 16:00
- гость -
Господа, а может, реально начать с себя? Что вы претесь в эти торговые центры?
------------------
Присоединюсь к данному оратору.
Если все понятно, что с безопасностью там плохо, зачем туда идти?
Это тоже самое что переходить дорогу на красный свет.