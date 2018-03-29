Представители розничных торговых компаний смогут найти новых партнеров, заинтересованных в развитии бизнеса в Сибири, провести переговоры с поставщиками и производителями товаров для охоты и рыбалки.
Частные покупатели смогут выбрать и купить товары для охоты и рыбалки.
В выставке примут участие более 50 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ижевска, Красноярска, Кемерово, Ворсмы, Владивостока, Омска, Томска, Ростова-на-Дону, Уфы, Кизляра, Минска.
Среди них: "Солар", "Следопыт", "Глобалдрайв", "Бадис", "Русская Фишка", "ПрицепиПрицеп", "Намилюкс", "Три кита", "Вуокса", "Царь-Рыба", "Кизляр ПП", "Сиблодки", "Без Хорька", "Контакт ПК", "РЭС Пластик", "Рыбэкс", DUNAEV и другие.
Ножи, изготовленные в городе Ворсма (Нижегородская область), представят компании и частные мастера: "Товарищество производства стальных изделий им. Завьялова", "Ножевой двор", "Булатный нож", "Кустари и Ф", "Кузница Данилова", "Коваль" и другие.
13 и 14 апреля почетным гостем выставки станет звезда фильма "Особенности национальной охоты", актер театра и кино Виктор Бычков. Кузьмич продемонстрирует работу новинок — автоклава и коптильни, угостит приготовленной им дичью и рыбкой, представит фирменные теплые костюмы, вечную спичку, нож-шкурник и финку, споет песни об охоте и рыбалке.
Мастер-классы по спортивному рыболовству проведут спортсмены Нормунд Грабовскис и Василий Мадюкин на стенде компании "Бадис".
14 апреля компания "Навигатор Рыболова и Охотника" проведёт розыгрыш подарков, главный приз ― лодочный мотор Sharmax от Globaldrive.
Получите бесплатный билет для посещения→
Организатор:
"ITE Сибирь"
Место проведения:
МВК "Новосибирск Экспоцентр"
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.hunter-expo.ru
Комментарии
Тонар не участвует?
а девочки на фото это охотницы или рыбачки?
Кто нибудь медведя может сдать в аренду на пару дней? Короткометражку снять.