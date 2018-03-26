Фото: правительство республики Алтай
Глава Республики Алтай Александр Бердников выразил соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в Кемеровской области, где в ТРЦ "Зимняя вишня" погибло более 50 человек.
"Сильнейшим потрясением для жителей Республики Алтай стало известие об ужасной трагедии, произошедшей в городе Кемерово. Чудовищно несправедливо, что десятки человеческих жизней оборвались внезапно, трагически, особенно горько от того, что погибли дети. Мы воспринимаем случившееся как наше общее горе. От себя лично, от Правительства Республики Алтай и от всех жителей Горного Алтая приношу глубочайшие соболезнования всем семьям, которых затронула эта страшная трагедия. Искренне скорбим, разделяем боль невосполнимой утраты. Стойкости и мужества родным и близким", — приводит слова Александра Бердникова пресс-служба регионального правительства.
По последним данным, в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибло более 50 человек. Власти Алтайского края также прокомментировали трагедию. Так, губернатор Александр Карлин сообщил, что в ближайшее время будут проверены все торговые центры региона. Кроме того, алтайские власти готовы оказать правительству Кемеровской области всю необходимую помощь.
Комментарии
У сотрудницы больницы шинного завода, двое детей уехали к отцу в кемерово и пошли в этот ТЦ. Телефоны перестали отвечать, она ночью уехала туда. Говорит что числятся пропавшими безвести. Все надеются, что они живы, и найдутся, в больнице или еще где.....