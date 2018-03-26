Количество жертв в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово могло быть меньше, если бы сработала противопожарная сигнализация, говорят эксперты. Между тем много раз корреспонденты ИА "Амител" становились свидетелями того, когда в торговых центрах срабатывала сигнализация, но посетители не спешили покидать здание. В связи с этим мы проводим опрос: "Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?"
Комментарии
Я ни разу не слышала пожарной сигнализации, если бы услышала сразу бы вышла
Однажды в москве, ночью в гостинице измайлово, сработала сигнализация, обьявили угрозу взрыва, попросили выйти и взять с собой документы и деньги. Я вышла одной из первых, причем успела собрать ВСЕ свои вещи. Поразилась людям, идут в развалочку, неторопятся, в спортивных костюмах, в руках паспорта держат
Странные варианты ответов. По-сути, только один вариант "Да", и четыре варианта "Нет". Я выхожу всегда, как минимум, удостовериться, что все в порядке. Если это учебная - возвращаюсь к работе.