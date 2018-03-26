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Сильные осадки в виде дождя и снега, которые обрушились на Алтайский край, идут на спад.
По данным регионального Гидрометцентра, уже во вторник, 27 марта, слабый снег ожидается в отдельных районах. А вот уже в среду и в четверг, по имеющемуся прогнозу, в регионе будет преимущественно без осадков.
Дневные температуры в крае будут составлять +2...+7 градусов, местами будет до +12.
Это значит, что процесс снеготаяния будет проходить очень активно, что серьезно усугубит паводковую ситуацию в регионе.
Напомним, что на некоторых территориях Алтайского края уже введен режим чрезвычайной ситуации.
По словам губернатора Александра Карлина, паводок развивается по самому тяжелому сценарию.
Комментарии
Неучи зазнаки не иначе как много на себя берут, что то ответственно с трибуны утверждая. Видимо полагают что ухватили за бороду самого Творца и уверено держат!