Фото: 24-lenta.ru
Кемеровский ТЦ "Зимняя вишня", где произошел крупный пожар, не подлежит восстановлению. После завершения поисковых работ здание будет демонтировано. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на Twitter-аккаунт радиостанции "Говорит Москва".
В МЧС добавили, что крыша в здании обрушилась почти на всей территории пожара — 1,5 тысячи квадратных метров.
Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел днем в воскресенье, 25 марта. Возможными причинами ЧП называют неисправность электросетей, а также поджог.
Согласно последней информации, жертвами пожара стали 53 человека. Еще 16 числятся безвестно пропавшими. В больницах остаются 11 пострадавших.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи задержали четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, и руководителя управляющей компании, которая обслуживала ТЦ.
Комментарии
А были другие варианты?
а на его месте построят новый... по хорошему какой нибудь сквер памяти погибших должен появиться на этом месте, причем землю у владельцев тц забрать без всяких возмещений ее стоимости
Построят новый. После "Хромой утки" и так все ясно было - никто не ответил за это - тогда герой России шойгу только сразу сказал, что нужно ввести страхование жилых и нежилых помещений и вся его реакция.
Сейчас на Эхе цитировали Тулеева, который похвалил работу МЧС (!) и президента России (!!), который, при своей невероятной загруженности, нашел время ПОЗВОНИТЬ.