Автоцентр АНТ снова порадовал своих клиентов

В субботу, 24 марта, Автоцентр АНТ собрал всех любителей марки Hyundai и фанатов футбола на общероссийское мероприятие "Твоя дорога на чемпионат мира по футболу 2018"
Все гости мероприятия смогли поучаствовать в большом розыгрыше призов, во внедорожном тест-драйве кроссоверов Hyundai — Creta, Tucson и Santa Fe, а также приобрести новые автомобили и машины с пробегом по очень выгодным условиям. Праздник получился ярким и запоминающимся, с огромным количеством подарков и угощений, а маленькие гости смогли поближе познакомиться с правилами игры в настольный футбол.
С 15 марта по 16 мая Автоцентр АНТ совместно с Hyundai проводит конкурс "Твоя дорога на чемпионат мира по футболу 2018", где каждый, кто пройдет тест-драйв, сможет участвовать в розыгрыше билетов на чемпионат мира по футболу 2018.
В период проведения конкурса будут действовать уникальные специальные предложения на покупку автомобилей Hyundai, а также повышенная выгода при обмене своего автомобиля на новый Hyundai.
Например, проверенный и стильный кроссовер Hyundai Santa Fe можно приобрести с выгодой до 400 000 рублей.
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