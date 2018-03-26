26 марта 2018 года Алтайский край накрыл, пожалуй, самый мощный снегопад за всю зиму. Барнаул не стал исключением. Утром снег парализовал город в десятибалльных пробках. На улицы столицы Алтайского края выведено 115 единиц техники, которые занимаются очищением дорог. Только за ночь было вывезено более 700 тонн снега и рассыпано почти 640 тонн песчано-соляной смеси. В первую очередь снег убирают с основных городских магистралей, по которым проходят маршруты общественного транспорта.
Комментарии
почему-то переходя по ссылке думал, что сейчас увижу - "Такого видео не существует"
посмотрев ролик, я понял - из 115 "единиц техники" (за минусом самосвала, "тещиных рук" и мужика со снегоуборщиком) - 113 - это дворники с лопатами..... не убедительно
что-то не видно гор песка.
Ехал с Южного, далее по лесному тракту, далее выехал на трактовую!!! От техники не следа, горы снега и все. Еще и с транспортом проблема. Наши чиновники заврались уже!!! Ну или чистят только центр))))))))))
"Как Барнаул очищают от снега"
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Х...во!