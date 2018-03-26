Глава МЧС России Владимир Пучков должен посетить Алтайский край в связи со сложной паводковой обстановкой.
"Ожидали, что глава МЧС будет в нашем регионе уже утром. Однако в связи с трагедией в Кемерово Владимир Пучков еще не вылетал в Алтайский край. Ожидаем его приезд, возможно, сегодня вечером", — рассказал порталу Amic.ru начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС РФ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Олег Власов.
Напомним, сегодня, 26 марта, губернатор Алтайского края Александр Карлин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории региона.
Глава региона заявил, что паводок в Алтайском крае развивается по самому сложному сценарию.
Режим ЧС введен на территории Краснощековского района. Там в трех населенных пунктах осуществляются меры по эвакуации населения ввиду подтопления жилых домов и некоторых социальных объектов.
По состоянию на утро 26 марта в крае подтоплено 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек. Вода частично зашла в села Заринского, Солонешенского, Тогульского, Зонального, Петропавловского районов. Проведена эвакуация 468 человек. 36 человек находятся в пунктах временного размещения.
Комментарии
Зачем он здесь нужен! В Кемерово пусть чешет!!!!
Пожар дотушит и к нам сразу - тучи разгонять