Фото: belokuriha-gorod.ru
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе-курорте федерального значения Белокурихе из-за паводка.
"26 марта текущего года, в связи с резким повышением температуры и обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, произошло обильное таяние снежного покрова на прилегающих к городской черте горных склонах. В связи с паводковой ситуацией главой города Белокурихи проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором принято решение о введении режима ЧС на территории города", — сообщили в пресс-центре горадминистрации.
В зоне подтопления находятся десятки домовладений.
"Для ликвидации последствий ЧС в городе работает 22 единицы техники, задействовано 128 человек организаций города и курорта. С целью недопущения фактов мародерства организовано патрулирование улиц, попавших в зону подтопления, где эвакуированы гражданские лица, которое осуществляют сотрудники полиции совместно с сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона", — также добавляют городские власти.
Жителей Белокурихи призывают не поддаваться панике, а в случае возникновения подтопления звонить по телефонам 101 или 112.
Напомним, что, по словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, паводок в Алтайском крае развивается по самому неблагоприятному сценарию.
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