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В барнаульских кинотеатрах пройдут учения после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, где, по последним данным, погибло более 50 человек. Большинство из них были посетителями кинотеатров. Среди них было большое количество детей. Из-за каникул на сеансы приводили целыми детскими садами.
По делу о пожаре правоохранители задержали четырех человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала этот ТЦ.
Как сообщила маркетолог кинотеатра "Пионер" Елена Бутакова, будут усилены меры безопасности после ЧП в Кемерово.
"В кинотеатре всегда проводились инструктажи и учения по технике пожарной безопасности согласно установленным срокам. Конечно, в связи с трагедией, произошедшей в Кемерово, с сотрудниками уже проведена дополнительная работа", — отметила она.
Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин дал поручение проверить все торговые центры Барнаула после трагедии в Кемерово. В ближайшее время сотрудники Госинспекции приступят к проверкам.
Комментарии
все эти преднамереные учения несусвестная тупость. Учения это когда во время просмотра неожиданно кинуть дымовую шашку в зал и включить пожарную тревогу, это учения а построиться и выйти это фуфел.
А горючие материалы при строительстве в Барнауле использовались?
"Петух не клюнет - мужик не перекрестится"...
А до этого случая не проводили?Не стыдно.Когда все под контролем сказали бы- нам незачем проводить мы вот проводили у нас безопасно на 100%.Пожар это не катаклизм,не террорист смертник когда уже ничего не сделаешь.Пожар это само собой разумеещееся когда дело касается мест скопления людей,особенно детей которые не способны соориентироваться.На самом деле это несложно и 10 минут которые у тебя есть от начала возгорания в самой неблагоприятной точке при грамотных действиях вполне достаточно чтобы вывести людей в безопасное по пути к выходу место.