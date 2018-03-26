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Спасатели обнаружили на территории сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" пятерых выживших из 64 заявленных ранее как безвестно пропавшие. Об этом пишет портал Znak.com, ссылаясь на региональное управление МВД.
Уточняется, что среди выживших трое несовершеннолетних, а также девушка и молодой человек. Данных об их состоянии пока нет.
В данный момент экстренные службы продолжают поиск безвестно пропавших и ликвидируют последствия крупного пожара. В районе ЧП действует оперативный штаб. Полицейские оцепили территорию торгового центра и школы рядом с ним.
Напомним, что на данный момент официально подтверждена гибель 56 человек. Пожар в торговом центре произошел накануне, 25 марта. В "Зимней вишне" не сработала пожарная сигнализация.
Комментарии
Вот это везение!! Это второй день рождения!
Сутки пробыли,и выжили в этом аду.
Не верю! Там опознать то людей невозможно, не то чтобы выжить....