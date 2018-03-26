Фото: Ася Хлыновская специально для Amic.ru
Гибель 56 человек в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" официально подтвердили в Следственном комитете.
"На данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерово", - сообщили в официальном телеграм-канале СКР.
Немногим ранее в ведомстве также сообщали, что с начала пожара 44 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 10 человек остаются в стационаре.
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На месте трагедии продолжают работать спасатели и правоохранители. После пожара в "Зимней вишне" в других российских городах были инициированы проверки в торгово-развлекательных комплексах.
Данные о погибших и пострадавших уточняются.
Комментарии
Стабильность, за которую проголосовали. Уже в ТЦ нельзя сходить. Или загорится или крыша упадет.
Я считаю что после такой трагедии, президент должен снять с должности губернатора области, всех глав МЧС г.Кемерова, мэра г.Кемерова, главу МВД г.Кемерова. Т.к после такой трагедии эти люди допустившие такое не должны сидеть на своих местах.