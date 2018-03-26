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Правительство Алтайского края поддержало инициативу о переименовании театра музкомедии в Барнауле.
Согласно постановлению регионального правительства, название театра изменят на Алтайский государственный музыкальный театр.
Директор театра Галина Санжарова отмечает, что театр рассчитан на широкий жанровый спектр. На сцене ставят и оперу, и балет, а потому театр давно можно считать музыкальным. К тому же новое название, а вместе с ним широкие жанровые рамки, дадут возможность принимать участие в различных театральных фестивалях.
"Помимо статуса, отвечающего нынешнему профессиональному уровню театра и дальнейшим перспективам развития, название "Музыкальный театр" даст возможность принимать участие во многих театральных фестивалях, поскольку в настоящий момент в регламентах многих фестивалей не предусмотрено номинаций для театров музыкальной комедии", — отметила Галина Санжарова.
Изменение названия театра не повлечет за собой смены организационно-правовой формы, реквизитов учреждения и не потребует материальных затрат.
Комментарии
"Изменение названия театра не повлечет за собой смены организационно-правовой формы, реквизитов учреждения и не потребует материальных затрат".
К реквизитам юр.лица относят также полное наименование, т.е.
или это немного некорректно написано, или это не переименование.
+ если поменяли название - то надо менять вывески, печать, удостоверения, ЭП .. и пр.
ЭП
и это не потребует материальных затрат?
Даже в трудовых книжках надо менять запись.
Очередной Герострат в юбке.