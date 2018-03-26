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Свыше 300 человек обратились в Кемеровский областной центр крови за два часа, еще около 200 стояли в очереди на донорство. Об этом в понедельник, 26 марта, написал RT, ссылаясь на региональную администрацию.
По словам главврача учреждения Илгиза Вафина, ресурсы областного банка крови будут направлены на помощь пострадавшим, а пришедшие добровольцы будут пополнять банк. "Так как срок годности крови и её компонентов ограничен, наши специалисты проведут приём доноров в плановом порядке, назначат дни всем желающим оказать помощь", — цитирует издание его слова.
Напомним, пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в минувшее воскресенье, 25 марта. В здании не сработала пожарная сигнализация. В результате произошедшего погибли, согласно последним данным, 64 человека.
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