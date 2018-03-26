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ГИБДД в Алтайском крае обращается к водителям с настоятельной просьбой не покидать пределов населенных пунктов из-за непогоды и паводка.
В Госавтоинспекции обращают внимание на мокрый снег, метели, гололед и сильный ветер на трассах. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.
"Для расчистки автодорог выведена дорожная техника и увеличена плотность нарядов ДПС. В настоящее время приоритет отдан помощи автовладельцам, попавшим в сложную ситуацию, устранению заторов и оказанию помощи дорожным службам. Также обращаем Ваше внимание на осложнение дорожного движения в нескольких районах Алтайского края (Краснощековский, Солонешенский, Чарышский, Третьяковский, Петропавловский, Локтевский, Рубцовский и Алейский) в связи с паводковой ситуацией", — говорится в обращении ГИБДД.
В ближайшие дни в регионе ожидается продолжение подъема уровня воды до опасных отметок.
В случае возникновения опасности автовладельцев призывают обращаться к представителям экстренных служб.
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