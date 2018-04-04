Видеть окружающий нас мир во всех его ярких красках и оттенках можно только имея хорошее зрение. Люди, которые лишены этого, также имеют шанс полноценно воспринимать мир, обратившись к специалистам. Коррекцию зрения при помощи новейших технологий и профессиональную помощь опытных офтальмологов предлагает клиника микрохирургии глаза "ЕВРОСТИЛЬ". Это полный цикл услуг от диагностики до лечения различных заболеваний глаз у детей и взрослых.
На базе отделения микрохирургической помощи оказывают следующие виды услуг:
- проведение эксимерлазерных операций с использованием технологий LASIK, CustomVue и Presby-lasik;
- проведение операций по удалению катаракты с имплантацией искусственных хрусталиков от ведущих мировых производителей;
- лечение заболеваний сетчатки и глаукомы с применением лазерных и ультразвуковых микрохирургических систем.
Все страхи и сомнения пациентов перед возможными врачебными вмешательствами беспочвенны и развеиваются после первого же посещения клиники. Коррекция зрения в "ЕВРОСТИЛЕ" абсолютно безболезненна и безопасна. Ее можно проводить амбулаторно, что позволяют делать современные технологии. Например, современная лазерная установка VISX STAR S4 IR (США), при помощи которой можно успешно корректировать близорукость, дальнозоркость и астигматизм. А технология LASIK сочетает уникальную комбинацию микрохирургической и эксимерлазерной технологий и является безопасным и эффективным видом коррекции зрения.
Кроме того, клиника микрохирургии глаза "ЕВРОСТИЛЬ" единственная в Алтайском крае проводит операции по коррекции зрения по технологии CustomVue. Она считается последней разработкой в сфере коррекции зрения. Данная технология позволяет максимально точно рассчитать все особенности зрительной системы пациента и определить параметры операции в индивидуальном порядке. В итоге — успешное компенсирование всех имеющихся ранее искажений зрения и возможность снова прекрасно видеть.
Еще одна методика, применяемая в клинике "ЕВРОСТИЛЬ", – ортокератология. С ее помощью можно бережно и надежно корректировать зрение, особенно у маленьких пациентов. Специальные линзы используются только во время ночного сна, что позволяет решить сразу несколько проблем: корректировка зрения, стабилизация рефракции (процесса преломления световых лучей) и прекращение прогрессирования близорукости. Такая методика уникальна – можно с семи лет корректировать зрение у ребенка, тогда как операции по устранению близорукости проводятся только после 18 лет. А с помощью ортокератологии можно будет вести активный образ жизни, заниматься спортом и при этом не носить очки и контактные линзы днем. В итоге – полноценная и яркая жизнь ребенка, имеющего хорошее зрение!
Лечение катаракты – еще одно из направлений в клинике "ЕВРОСТИЛЬ". По мнению офтальмологов, наиболее эффективный метод ее лечения – это хирургическое удаление помутневшего хрусталика и имплантация искусственной линзы вместо него. Здесь проводят такие операции с помощью ультразвука (метод факоэмульсификации) на новейшем современном оборудовании Stellaris (Bausch+Lomb). Пациентам предлагается широкий выбор искусственных хрусталиков отечественных и зарубежных производителей – современные модели абсолютно безопасны, надежны, а также способствуют снижению риска развития вторичной катаракты и астигматизма. Сама операция проводится в амбулаторных условиях бесшовным методом, и уже буквально через час после нее пациент может покинуть клинику. В последующие 4-5 дней офтальмологи проведут контрольные осмотры, а иногородним на этот период предоставляется бесплатное проживание в гостинице.
Методы лечения и применяемые при этом технологии в клинике микрохирургии глаза "ЕВРОСТИЛЬ" были неоднократно удостоены золотых медалей на региональном конкурсе "Лучшая услуга года" и становились победителем проекта "Народное признание". Но самая большая гордость здесь – тысячи благодарных пациентов, которым уже помогли восстановить зрение.
В клинике ведут прием высококвалифицированные врачи-офтальмологи и офтальмохирурги международного класса совместно с хирургами новосибирского филиала — ФГАУ МНТК "Микрохирургии глаза" им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России. На сегодняшний день уже тысячам пациентов удалось восстановить и сохранить зрение благодаря профессиональной работе специалистов "ЕВРОСТИЛЯ", имеющим за плечами многолетний опыт проведения подобных операций.
Новейшее лечебно-диагностическое оборудование, современные методики лечения, индивидуальный подход, опыт и профессионализм врачебного коллектива клиники позволяют предлагать услуги по коррекции зрения на самом высоком уровне. Некоторые виды операций могут проводиться в день обращения! Быстро, качественно, безопасно и надежно!
КМГ "ЕВРОСТИЛЬ":
г. Барнаул, ул. Молодежная, 3Б
тел.: 8 (3852) 669-669, 669-966
понедельник-пятница: с 9 до 17ч.
суббота: с 9 до 16ч.
воскресенье: выходной
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