Фото: twitter.com / @RT_russian
Жители нескольких регионов Сибири распространяют в социальных сетях сообщения с просьбой не посещать на протяжении месяца или больше торгово-развлекательные центры после пожара в "Зимней вишне" в Кемерово.
"Не посещайте ТРЦ хотя бы месяц! Вспомните о музеях, парках, прогулках! Шопинг доступен онлайн! Мы без них можем, они без нас – нет! Мы можем ответить за их жестокую халатность! Мы можем заставить их соблюдать законы, это несложно и в силах каждого", — с таким призывом выступила одна из пользователей Сети в Instagram после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня".
Флешмоб распространяется под хештегом "бойкот_ТЦ". За несколько часов посты с подобными хештегами опубликовали сотни пользователей соцсети. Среди пользователей можно увидеть представителей Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской областей и других регионов СФО.
По последним данным, число жертв пожара в кемеровском ТРЦ составило уже 64 человека. Из них опознано только 15.
Комментарии
Хоть никогда в ТЦ не был, но поддерживаю !
Из старой Ленты не сложно выбраться, имея молоток, из 4 стен 2 стеклянные.
флешмоб, тьфу, на сколько деградировало общество. в нормальных странах митинги организовывают, а тут...
В нормальных странах митинги разрешены... а у нас против таких мероприятий создана росгвардия...дубинками быстро всех разгонят....а вот путинги - пожалуйста
Те кто призывают - немного неумные. Потому что пострадают не владельцы ТЦ, которые и ответственны на безопасность, а мелкие арендаторы, а значит наши с вами близкие которые работают продавцами-кассирами. А владелец так и будет получать с них арендную плату. А они будут разоряться и простые люди оставаться без работы.
в нашей Арене такто блудешь пока найдешь выход а если что случится хана
А через месяц опять можно? Ну и при дурки. Посадки нужны, посадки. И митинги, но тут заковыка: наше государство, когда во главе был прежний президент, закупило многомного огнемётов для подавления беспорядков. Беспорядки это, видимо, народ, который вдруг не захочет сплачиваться с президентом новым, так что тут можно попасть как в ТЦ.
Да, не посещаете ТРК, поддержите флеш моб, сидите в со. сетях. Там плохого не посоветуют, плохому не научат. И правду расскажут.
Может просто всем нам нужно быть бдителнее и отзывчивее. Не снимать на камеру пожар, чтобы потом запросить его и лайки получить, не машину свою отгонять подальше, а бежать детишек (боже упаси конечно) голыми руками вытаскивать
поддержу
Всюду дух наживы и безнаказанности...
Спохватились. Теперь уж сидите и молчите 6 лет, до следующей эфемерной возможности что-то изменить.
Лучше объявите бойкот сети Ярче. У них с этим ТЦ общий владелец. Возможно он не виноват так как живет в основном в Австралии, но раз бойкот, так бойкот