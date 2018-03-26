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Спасатели и пожарные вновь борются с возгоранием в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где днем ранее произошел пожар. Об этом пишет РИА "Новости".
Агентство отмечает, что с улицы видно, как из вентиляционных шахт у крыши здания опять идет густой черный дым.
Напомним, жертвами пожара, произошедшего накануне, стали 64 человека. В больницах остаются десять пострадавших, большинство из них находятся в медучреждении с отравлением угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека.
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