В компании "Алтайэнергосбыт" вручили ЖК-телевизор своему абоненту Васильеву В.И., проживающему в с. Кокши Советского района Алтайского края. Это был главный приз акции "Меняем долги на призы" — 2017, которую ежегодно проводит "Алтайэнергосбыт", поощряя своих добросовестных абонентов.
Получая приз, мужчина был искренне удивлен - по его словам, для участия в акции он фактически ничего не делал, кроме того, что ежемесячно, вовремя и в полном объеме оплачивал электроэнергию.
Всего в феврале этого года в рамках акции "Алтайэнергосбыт" разыграл более 500 призов, в том числе предметы бытовой техники (электрочайники, утюги, мультиварки, наборы светодиодных ламп), а также дисконтные карты со скидкой 10% и 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией. До 31 марта 2018 года все призы найдут своих обладателей в Алтайском крае и Республике Алтай.
"Мы пока размышляем о том, как именно будем отмечать своих лучших абонентов по итогам 2018 года. Но главный критерий уже очевиден – своевременность расчетов за электроэнергию или скорейшее погашение долгов. Это всегда самый выгодный подход, а с учетом ужесточения законодательства в отношении неплательщиков, накапливать долги сегодня — дорогое удовольствие", — отметил заместитель генерального директора по реализации электроэнергии Сергей Петров, лично передавший приз его счастливому обладателю.
АО "Алтайэнергосбыт":
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
тел. 8 (3852) 22-39-51
Сайт компании
Комментарии
Надо на всякий случай просрочить платёж на недельку, что б не подарили зомбоящик, а то куда его потом девать?
Всего один добросовестный?))