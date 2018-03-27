День внутренних войск МВД России — профессиональный праздник всех сотрудников и служащих внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. День ВВ МВД ежегодно отмечается в РФ 27 марта.
27 марта отмечается Всемирный день театра. Этот праздник был учреждён в 1961 году IX конгрессом Международного института театра. Деятельность этой организации направлена на расширение творческого сотрудничества и укрепление мира и дружбы между народами.
Венедиктов день. Народный праздник Венедиктов день отмечается 27 марта (по старому стилю – 14 марта). В православном календаре это день почтения памяти преподобного Венедикта Нурсийского, игумена.
День летающих свинок
День гусиной кожи
1968 г. — во время тренировочного полета погиб Юрий Алексеевич Гагарин.
2011 г. — Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время отменён распоряжением Дмитрия Медведева.
1992 г. — в Красноярске Съезд народных депутатов Сибири объявил независимость края от России.
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