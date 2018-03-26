Фото: news-r.ru
Создатель крупнейшей финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди скончался в Москве, сообщает "Московский комсомолец".
Согласно данным издания, Мавроди был госпитализирован накануне в районе 01:00 по московскому времени с автобусной остановки на улице Поликарпова.
Отмечается, что бизнесмен пожаловался на слабость и боли в сердце. Мавроди доставили в городскую больницу №67, где утром он скончался на 63-м году жизни.
Вероятно, смерть бизнесмена вызвана острой сердечной недостаточностью.
Комментарии
Человек, не поднимавший за свою жизнь ничего тяжелее компьютерной мыши, прожил всего 63 года. Само то в 63 на пенсию.
можно все что угодно говорить, но это по-любому легенда 20 века
Вот через 40 дней встретится с моими тестиком, и тёщенькой и объяснит им как и главное за что он их швырнул!
В Элин-банке в 1995 году было 70% годовых и то считалось много. В МММ были космические проценты. Элин-банк рухнул потому ,что Суриков забрал там деньги для выплыты зарплат бюджетникам. Его сын был собственником банка.
Мавроди на автобусе?!
"Мавроди на автобусе?!"
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Настоящие миллионеры на автобусах и ездят.
И костюмы носят из универмага, как Билл Гейтс