Фото: chinadaily.com.cn
Сотрудники кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где накануне произошёл крупный пожар, помешали добровольцам спасти детей, обманув их. Сотрудники заявили, что в зале кинотеатра никого не осталось, пишет Life со ссылкой на RT и очевидца.
По словам кемеровчанки, добровольцы выносили маленьких детей и пытались зайти в кинотеатр. Однако сотрудники ТЦ заявили, что детей там нет, что, как выяснилось позднее, оказалось обманом.
"Ребята на последнем дыхании были, зажимали нос, чтобы не отравиться угарным газом. Но оказалось, что дети были. То есть их обманули. Они могли бы вытащить детей", — цитирует издание слова свидетельницы инцидента.
Напомним, жертвами пожара, произошедшего днем в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека. Тела 15 из них уже опознали. Также позднее появилась информация, что пламя вновь вспыхнуло в здании, появилась угроза его обвала.
Комментарии
Везде ложь, полная безнаказанность, и не профессионализм!
НА КОЛ ВСЮ ОХРАНУ!!!!!
Зимняя вишня Зимняя вишня.....и т.д. ( из песни)... и никто ни в чём не виноват???!!!!
Владельцев "Зимней вишни" рядом с охраной напротив торгового центра!!! У них за душой ничего святого - только ДЕНЬГИ! НА КОЛ!!!
Это будет на их совести до конца их жизни.
26.03.2018 17:21
Сергей
Вот ты, собачий отпрыск, уже всех осудил.
В твоей никчемной голове даже не возникает мыслей, тебе все сразу понятно.
Нельзя так однозначно ставить клеймо, не дожидаясь результатов расследования. А вдруг владельцы порядочные люди. И оплатили за работающую пожарную систему, негорючие утеплители и прочее? А такие исполнители на местах, как ты, украли деньги, и предоставили подложные документы. Вот так живет владелец "вишни" и думает, что у него все хорошо, а на самом деле, его обворовали, и это унесло сотни жизней. Так было, например, с Домом быта, который пару лет назад горел. Там ни кто не украл. Закупили на заводе, не горючий утеплитель, со всеми сертификатами. И Виноват стал завод...
Да нет и них совести. Приказ успели отдать, чтобы людям врали и не пускали, а вот спасать людей недосуг было.
ТЦ куплен в 2013 году. Разобраться время было. Только те, у кого есть деньги на покупку ТЦ не озабочены безопасностью, главное-деньги. И, может, и областная администрация с этих ТЦ куш свой имеет, вон, соловьём поют, мол, по миллионумиллионумиллиону за каждого погибшего, а если двое в семье погибли из-за российский коррупционеров-лоботрясов, то по 2 миллиона. Неужели они думают, что это главное? Привыкли по себе всех мерить, твари. Забить бы им в глотки ненасытные эти миллионы.
Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
В советские времена было замечательное правило - анонимки в урну, даже не рассматривались. Явная ложь, не верю, что люди готовы пойти на то, чтобы дети сгорели умышленно. Вот в ложь журналистов верю легко.
Владелец этого ТЦ не женщина, о которой писали - владельцем является КДВ-Групп. Это холдинг, включающий в себя массу предприятий (Яшкино, Кузбасский пищеклмбмнат, Ярче и пр). Владелец - Денис Штенгелов - олигарх и миллиардер, живет в основном в Австралии