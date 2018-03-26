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Аэропорт имени Германа Титова в Барнауле заработал в понедельник, 26 марта, после многочасового перерыва из-за снегопада, обрушившегося на столицу региона.
"В связи с интенсивным выпадением осадков в виде мокрого снега и дождя аэропорт Барнаул закрыт до 16.00 на прилёт и вылет воздушных судов. В настоящее время осуществляется очистка взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и мест стоянок для воздушных судов", — рассказали в аэропорту.
В настоящее время осуществляется очистка взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок для воздушных судов. Для уборки задействована специализированная аэродромная техника.
Все три утренних рейса из Москвы были отправлены на запасной аэродром в Новосибирск. Также задержано отправление шести рейсов из Барнаула — до Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска.
Сейчас, судя по информации на сайте аэропорта, в Барнаул летят четыре рейса, в том числе три из Москвы и один из Иркутска.
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