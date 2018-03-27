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Положительные температуры, мокрый снег, сильный гололед и порывистый ветер ждут жителей Алтайского края во вторник, 27 марта.
По информации регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются в отдельных районах.
Дневные температуры составят +2...+7 градусов. Ветер будет западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.
В Барнауле в этот день будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят +2...+4 градуса. Ветер будет западный, 9-14 метров в секунду.
Напомним, что в настоящее время районы Алтайского края переживают сильный паводок — из населенных пунктов эвакуируют население, в муниципальных образованиях вводится режим ЧС.
По словам губернатора Александра Карлина, паводковая ситуация развивается по самому сложному из прогнозируемых сценариев.
Погода способствует активному снеготаянию, а промерзшая за зиму земля не позволяет впитываться воде в почву. Эти факторы и обусловили столь сильный паводок.
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