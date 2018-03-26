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468 жителей Алтайского края были эвакуированы из-за подтопления жилых домов талыми водами. Об этом пишет RT, ссылаясь на начальника регионального управления МЧС РФ Игоря Лисина.
По его словам, на утро понедельника, 26 марта, были подтоплены 664 приусадебных участка, 223 жилых дома с населением 838 человек. На данный момент эвакуированы 468 человек, 36 находятся в пунктах временного размещения.
Издание отмечает, что ранее режим ЧС в связи с подтоплением ввели на курорте Белокуриха.
Также сообщается, что свыше 200 спасателей были направлены в Алтайский край из-за начала паводка.
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