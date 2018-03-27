Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 152,2 квадратных метра продают в центре Барнаула за 12,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на третьем уровне 16-этажного кирпичного дома на улице Папанинцев.
"Территория дома находится под круглосуточной охраной, есть шлагбаум, крытая и придомовая парковка. Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находится спортивный комплекс "Обь", высшие образовательные учреждения, кафе. На первом этаже дома расположены салоны красоты, спортивный клуб, продуктовый магазин и магазины одежды и обуви", — отмечает автор объявления.
Также уточняется, что в квартире очень удобная планировка — комнаты изолированы, имеются две лоджии. Выполнен ремонт с применением качественных материалов.
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