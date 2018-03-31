С 4 по 6 апреля в спорткомплексе Обь пройдет "Чемпионат Алтайского края по боксу".

Организатором этого спортивного праздника стала Федерация профессионального бокса Алтайского края. Оговоримся сразу: это, пожалуй, самое масштабное событие среди любителей бокса в Барнауле. И вход на все поединки будет бесплатным.

Не так давно в студии радио Эхо Москвы Барнаул побывал Армен Тоноян, председатель правления Федерации бокса Алтайского края. Мы говорили о боксе, достижениях и перспективах этого вида спорта на Алтае.

Ведущий: Армен, бокс вы знаете не только как администратор, который пришел наводить порядки в этом виде спорта в регионе, но и как человек, который успешно выступал на ринге. Для чего нужна Федерация бокса? Чем занимается эта организация? Какие вы ставите перед собой цели, задачи?

Армен Тоноян: Главная задача Федерации бокса — продвижение этого вида спорта. Нам важно, чтобы ребятишки приходили заниматься в залы, чтобы они умели постоять за себя. Говорю, прежде всего, о молодом поколении, о тех ребятах, которые потом пойдут служить в армию, умели постоять за себя, за своих близких, родных. Ведь каждый мужчина должен уметь защитить себя и близких.

Вед.: В начале февраля этого года в Сочи проходил большой форум боксерских федераций, в котором вы принимали участие. Во-первых, он проходил впервые, а, во-вторых, собрал большое количество стран. Расскажите подробнее об этом мероприятии.

А.Т.: Действительно, впервые в истории бокса прошел такой форум. Правда, приняли участие не все: заявлено было 250 стран, а приехали 140 стран-участников. Все мировые Федерации присутствовали. Удалось со многими коллегами пообщаться. Многих давно не видел. Обсуждали темы интересные, актуальные. Так, вы знаете, что есть Федерации профессионального бокса, а есть Федерация, которая занимается любителями. Была затронута тема о том, чтобы допускать профессионалов в любительский бокс. Есть, конечно, мнения и за, и против. Но, как отмечалось на форуме, есть ребята-профессионалы, у которых остались еще амбиции, которые не выиграли Олимпиады. Есть у них желание попасть на Олимпийские игры и боксировать. Ну и много есть противников по профессиональному виду спорта. И в чём-то я я с ними, может, соглашусь… Ведь в некоторых случаях итог боя решает выносливость. То есть бокса как такового уже не показывают во многих боях профессионалы. Также был разговор о том, чтобы сделать больше раундов у любителей, чтобы они подтягивались к профессионалам.

Вед.: Чтобы они тоже показывали свою выносливость?

А.Т.: Да. Но пока это только обсуждение было. Многие международные профессиональные Федерации были против. Но не только эти темы были задеты. Например, обсуждали, чтобы тренера могли набирать ребятишек с более раннего возраста: на сегодняшний день мы можем набирать детей только с 10 лет.

Вед.: А это установленное какое-то правило?

А.Т.: Да. Установлено правило, оно еще с советских времен действует. Я считаю, что в принципе это и правильно, потому что до 10 лет боксировать еще рано. Но что заставляет изменить возрастные ограничения? Есть не очень хорошая тенденция по ребятишкам. Тренера жалуется, что они до этого возраста уже выбирают другой спорт, и потом нам тяжело их собрать в бокс.

Вед.: Так и есть. Я насколько помню, у меня один из сыновей пошел в футбол в 6 лет, а в бокс можно было только с 10 лет. И старший сын тоже ходил сначала на футбол, хотя очень хотел в бокс попасть, но попал только после 10 лет.

А.Т.: Вот и по этому поводу мы разговаривали. Сейчас ведутся переговоры, чтобы снизили порог до 6 лет. Эта группа будет именно физкультурно-оздоровительной. Никаких боёв у них не будет до 10-12 лет, чтобы меньше травм было, чтобы для родителей было понятно и менее волнительно. Ну так скажем, группа здоровья.

Вед.: Ну, а почему принципиально именно 10 лет? 10 лет – это, мне кажется, тоже маленький ребенок. Может я по-женски воспринимаю.

А.Т.: Я с вами соглашусь. У меня тоже дети есть. Сыну сейчас 11 лет, он занимается плаванием. В следующем году планируем заниматься боксом, чтобы он был мужчиной настоящим. Просто у нас очень много таких упражнений для ребят, которые именно помогут сформировать скелет правильно. Плавание – очень хорошо. Но бокс, баскетбол развивают физику человека, это виды спорта, в которых все группы мышц работают. Неважно: станет он профессиональным боксером или боксером-любителем. Он может заниматься для себя. По крайней мере, он сможет постоять за себя, за одноклассников.

Вед.: Что еще дает бокс? Какие еще навыки прививает?

А.Т.: По себе скажу. Мне очень помог спорт в жизни. прежде всего, благодаря ему, я стал собранным. Не люблю опаздывать. Всегда у меня все должно быть расписано, весь график дневной. Ты привыкаешь так жить: график себе составляешь сам, цели себе ставишь сам. И в жизни то же самое. Видите, у нас такой вид спорта. Ты выходишь в ринг – ты один. И ты должен всегда только думать сам за себя. Это не командный вид спорта. Ну, и это в жизни помогает многим спортсменам. Ты ставишь цели, ты достигаешь, ставишь цель еще выше и идешь вперед. Так в любом виде спорта. Бокс – для меня это любимый мой вид спорта. Для ребятишек, для родителей хотел бы сказать, что это просто учит человека быть ответственным.

Вед.: Была на детских соревнованиях по боксу, слышала, как тренер наставлял своего подопечного, который готовился выйти в ринг, и говорил о том, что "твоя задача – преодолеть себя прежде всего".

А.Т.: Вот буквально перед моим отъездом у нас был, как мы раньше делали в то время, когда я занимался между клубами в спарринге, соревнования. Ребятишки собирались, родители приходили, на них смотрели. Открытый ринг, так скажем, между клубами. И вот там ребятишки 5-6 лет. И между собой им дали по 30 секунд, чтобы они почувствовали ринг. Ну и тренер смотрел, чтобы никто никому не нанес ударов каких-то. Я предложил, чтобы всем грамоты выдали, поблагодарили. Если мальчик вышел в ринг, то это уже мужчина. То есть правильно тренер говорит – преодоление себя. Там никто не пропустил ударов практически. Но, тем не менее, они все почувствовали себя мужчинами.

Вед.: Еще один такой момент. Он такой – мамский. Когда дети мои пошли заниматься боксом – и бабушки, и мамы, знакомые говорили: "Да что же вы делаете?! Ребенка покалечат, потом он будет больной на всю жизнь, голову стрясут". Так насколько опасно занятием бокса для ребенка?

А.Т.: Ну как говорил мой тренер, и я соглашусь с ним. Когда ребятишки приходят заниматься, первое – они обучаются защите. Есть много у нас примеров: некоторые наши ребята и по два высших образования имеют, очень хорошо учится в школе. У меня много друзей и знакомых, которые служат и в структурах, и в органах, и во власти работают, некоторые мастера спорта. Все зависит от тренера, к которому родители приведут ребенка. И первоначально, конечно, это защита. Бить, так скажем, как говорится все умеют, а вот защищаться – далеко не каждый. Я хотел бы сказать родителям, бабушам: бокс — это хороший вид спорта, просто, если человек занимается для себя – то это одно. Если он хочет участвовать в соревнованиях – это другой момент. Любой вид спорта – он травмоопасный. Мы все знаем, что намного травмоопасней гимнастика или футбол. По-моему, эти виды спорта стоят в тройке по травмоопасности. Бокс там, по-моему, на восьмом или на седьмом месте. И в хоккее могут толкнуть об борт и сотрясение может быть, и футбольный мячик с такой высоты летит и с такой силой, что тоже может.

Вед.: Ну, там колени, лодыжки – там все летит...

А.Т.: Да. В гимнастике позвоночники ломают и так далее.

Вед.: Профессиональный спорт – это вообще это очень жестко.

А.Т.: Если заниматься профессионально, то весь спорт травмоопасный. Тогда если кто-то сильно боится, надо заниматься просто физкультурой.

Вед.: Там немножко другие задачи, другие личностные характеристики включаются. Ну а если возвратимся мы все-таки к нашему алтайскому боксу. В каком он сейчас состоянии находится? Как развивается? Насколько много средств вкладывается в развитие этого вида спорта?

А.Т.: На сегодняшний день у нас произошла реорганизация Федерации. Это необходимо было сделать для того, чтобы привести в соответствие уставные документы. Мы собирались, приняли устав членов Федерации. На собрании было около 100 человек, все проголосовали единогласно и предложили мою кандидатуру. И снова все проголосовали единогласно. Сейчас мы пишем программу развития. Я как бы изначально, когда мне давали слово, сказал: "Ребят, я вам могу написать такую программу, что может кто-то и слезу пустить, но я не буду этого делать, потому что я пока не сделал полностью объезд по краю, посмотрю слабые стороны и кому в каких залах надо помочь". И вот сейчас уже объезд начал делать.

Вед.: Где уже успели побывать?

А.Т.: В некоторых залах в Первомайском районе был. Но, честно говоря, и смешно стало, и всплакнуть хотелось. Когда зашел – увидел один мешок, одну грушу разбитую. Перчатки порванные лежат. Ну и так далее. Много вопросов у людей. Но даже тренеры говорят: "Я боюсь, хуже бы не было". Я говорю: "Ты подожди, мы приехали, чтобы наоборот, срез проблем взять, по всем залам проехаться, чтобы бюджет нам понимать, сколько надо денег вкладывать". В какие лучше залы, в какие – быстрее, в какие – попозже. То есть мы сейчас формируем эту базу данных. И когда уезжали, подходит один тренер и говорит: "Ребят, я вам хотел сказать большое спасибо за то, что вы приехали: у меня тут с 79 года никто из ответственных лиц не был".

В поселках, поселковых территориях, в районах, я думаю, я еще много таких залов встречу, которым нужна рука помощи или какое-то хотя бы наставление. Нужно и работу с администрацией проводить, но это уже от меня зависит. Потому что именно из глубинки у нас очень много хороших пацанов. Во-первых, там нечем заниматься и ребята идут в зал. Во-вторых, там физически крепкие ребята, которые на самом деле могут давать хорошие результаты. И Алтайский край, я думаю, будет у нас на лидирующих позициях через некоторое время.

Вед.: Детские тренеры, как правило, все люди такие самоотверженные. Они болеют боксом, футболом, они болеют спортом и работают за копейки с ребятишками. А насколько бизнес помогает сегодня детскому спорту?

А.Т.: Я вот сейчас с моими друзьями, товарищами пообщался. Зная меня, видя, сколько я вкладываю, с удовольствием откликнулись на мой призыв, когда я сказал: "Ребят, давайте создадим попечительский совет. Туда войдут уважаемые люди нашего края, бизнесмены".

Вед.: Можно назвать этих людей...

А.Т.: Сегодня в высшем наблюдательном совете федерации известные алтайские бизнесмены Василий Марьин, Гарик Шония, Валид Газиев, Сергей Мудрик, Сергей Калмыков, Петр Свиридов, Евгений Ракшин, Максим Банных, Фаллер Рихард, Нодар Шония. Это те люди, которые поддержали меня. Я предложил им: давайте я сначала сформирую данные, сколько нам надо, куда мы движемся, через какой период у нас будет результат, и тогда обсудим, в какой зал быстрее направить, в какую школу нам надо что-то купить, каких спортсменов и какие спортшколы поддержать. На попечительском совете мы как раз и будем обсуждать эти моменты и, так скажем, согласовывать наши решения это за круглым столом.

Вед.: Вот вы говорили о том, что в принципе Алтай богат ребятами талантливыми, в том числе в боксе. Многие помнят Алексея Тищенко, который из Рубцовска, а сейчас в Омске живет, Дмитрия Сухотского и других, действительно,интересных ребят, которые выступали за алтайский край, за Россию. А сейчас можно ли назвать такие имена-звездочки, которые уже либо показали себя, либо покажут в ближайшее время?

А.Т.: Да, у нас есть такие имена. Дмитрий Кулаков – есть у нас хороший парень, Иван Писарев, Арсений Павленко, Владимир Узунян. Это те наши ребята, которые могут блистать на мировых рингах. Они в сборной побывали уже. Думаю, в этом году они начнут уже с другой самоотдачей тренироваться и боксировать. Я уже объявил их старшему тренеру и тренерскому совету о мотивации, которую мы вводим для перспективных ребят. Как наш первый секретарь Умар Кремлев сказал: "Ребят, у нас с вами план – обогнать футбол по посещаемости, по трансляциям".

Вед.: И стоимости спортсмена?

А.Т.: (смеется) Ну по стоимости спортсмена бокс уже давно футбол, наверное, обогнал. Больше это касается зрелищности, и количества посетителей на любительских турнирах.

Вед.: В этом смысле результаты у бокса выше, чем у российского футбола, поэтому здесь поинтересней. А вот популярность если сравнивать все-таки с футболом... Футбол – это красиво, это стильно, это круто. А бокс? Как сейчас молодежь к боксу относится? Насколько наполнены залы?

А.Т.: На самом деле я статистику изучал. На сегодняшний день, в 2017-ом году – у нас был спад. По отношению к 2015-ому: у нас в крае занималось около 8000 боксеров. В 2016 году – 6000 боксеров, 2017 год – 4000. Это приличный спад. И он обоснован, наверное. Тренеры получают очень маленькую заработную плату. Это первое. Второе. Есть виды спорта – очень много сейчас новых единоборств: тхэквондо, каратэ. В советском спорте было мало единоборств – или борьба, или бокс. А на сегодняшний день их очень много и они интересные для ребятишек, и для родителей. Там то пояса им выдают, то еще что-то, и форма там другая. Ну то есть много таких элементов, которые привлекают детей. Поэтому я и говорю, что надо нам увеличивать популярность нашего вида спорта. Будем все для этого делать.

Вед.: Считается, что бокс – это такой мужской вид спорта. А девочки идут в этот спорт?

А.Т.: Девочки идут, но девочки идут в группу здоровья, потому что это очень хороший фитнес. Назовем "фитобокс" – хорошо летят килограммы, и девчонки с удовольствием идут заниматься. Но есть у нас девочки, которые профессионально хотят заниматься, тем более сейчас добавили медалей на Олимпиаде. Теперь будут в пяти весовых категориях разыгрываться медали у девочек и десяти у мужчин. То есть у нас получится очень емкий, медальный вид спорта. В гимнастике – 14 медалей, а у нас – 15.

Вед.: Что для этого было сделано в 2017 году? Какие-то яркие назовите моменты, события с 2017 года, может быть, какие-то яркие мероприятия проходили у нас в Барнауле. Я знаю, что были интересные соревнования, и вы участвовали в их организации.

А.Т.: В то время я еще руководил Федерацией профессионального бокса. Мы проводили мероприятия. Мы проводили первое, наверно, за всю историю в Рубцовске мероприятие, которое собрало около 8000 зрителей на стадионе. Очень народу понравилось. Это профессиональные бои. Мы сделали это ко Дню города Рубцовска. Ну и такое шоу всем понравилось. В администрации Рубцовска нам сказали: "Последний раз мы видели столько народа в восьмидесятых годах, когда рубцовская "Торпеда" играла с каким-то там московским клубом".

Вед.: А в 2018 году планируется какие-то подобные у нас события, зрелища, мероприятия?

А.Т.: Да, конечно, планируется. Мы планируем ежегодный турнир сделать. "Великий бой на Великом Алтае" – так он назывался, так и останется это название. Просто мы его хотим чуть-чуть модернизировать – сделать и для любителей, и для профессионалов. Любителей завести на ринг профессиональный и провести некоторые финалы выборочно. Но мы будем смотреть по зрелищности. И три-четыре пары профессионалов.

Вед.: Ну что ж, будем следить за новостями об этом событии.