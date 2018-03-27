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Алтайкрайстат опубликовал данные за январь-февраль 2018 года по вводу нового жилья в Алтайском крае. Согласно этим данным, за два месяца в регионе было введено на 15% меньше площадей, чем за аналогичный период в прошлом году.
При этом, согласно данным, в прошлом году в Алтайском крае были показаны худшие результаты за последние 10 лет.
Ранее краевые власти сообщали, что план по вводу нового жилья в Алтайском крае на 2018 год снизят сразу на 25% (с 840 тысяч квадратных метров до 630 тысяч) из-за отсутствия спроса на рынке. При этом искусственно региональные власти не будут влиять на рынок недвижимости, чтобы не принести отрицательного результата.
Ввод жилых домов в регионах Сибирского федерального округа в 2017 году сократился по сравнению с 2016 годом на 16,1%, до 7,3 миллиона квадратных метров. Больше всего снизился данный показатель в прошлом году в Омской области — на 40,9%, до 456,7 тыс. квадратных метров. На втором месте расположился Красноярский край, где ввод жилья выполнен только на 75,9%. При этом в регионе удалось сдать 1024 тыс. квадратных метров. На третьей строчке Республика Бурятия с 77%. При этом было введено всего 259 тысяч квадратных метров.
Новосибирская область расположилась на четвертом месте с 77,9%. Там сдано 1722 тыс. квадратных метров, что является самым высоким показателем в Сибири. Алтайский край расположился на пятом месте. По итогам 2017 года в регионе введено 628 тысяч квадратных метров жилья – это 87% от изначального плана.
Комментарии
Да как так ? Не могут падать данные по вводу жилья, В.В.П. в послании к Федеральному собранию ,насколько я помню, наоборот обещал что будет рост объемов жилья с 80 млн. до 120 млн., все аплодировали. Даааа , он забыл сказать, как бедные могут позволить себе жилье, наверно за счет ипотеки в 6-7 % ?
Давно пора было прекратить строить. И так уже студия стоит как солярис в хорошей комплектации.
волосатая рука рынка диктует - за такие деньги никто брать не будет