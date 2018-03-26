Фото: prokopievsk.ru
Генпрокуратура после трагедии в кемеровской "Зимней вишне" поручила проверить в российских регионах все торговые комплексы, где есть развлекательные центры. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Telegram-канал ГП РФ.
"Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением органов МЧС провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры", — цитирует агентство сообщение.
Подчеркивается, что особое внимание во время проверок будет уделено сигнализациям и системам пожаротушения. Агентство отмечает, что в кемеровском ТЦ не сработало ни то, ни другое.
Если нарушения будут выявлены, "прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение".
Напомним, согласно последним данным, в результате пожара в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека. На месте продолжаются спасательные работы.
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А то, что и без прокурорских проверок должно быть все в порядке у них в голове не укладывается? Они заведомо знают, что везде нарушения на нарушении, но до ЧП никаких мер прокурорского воздействия не предпринимали? Почему?
Полиции переданы данные подростков, которые могли устроить пожар в кемеровском ТЦ, где, по последним данным, погибло более 60 человек. Об этом сообщает сайт "Сибдепо" со ссылкой на источник, близкий к головному офису торгового центра.
По его словам, два подростка подожгли поролоновые кубики в яме батутного центра "Круча". Это видел сотрудник ТРК, который попытался потушить огонь, но не смог. В итоге он просто вывел поджигателей, они спаслись. Позднее этот сотрудник "давал показания сотрудникам СК, описал, как эти парни выглядят", рассказал собеседник издания.
Также есть еще несколько версий причин ЧП. Согласно одной из них, пожар в ТЦ мог начаться из-за свечей, которые зажгли во время детского праздника. Также рассматривается версия о коротком замыкании.