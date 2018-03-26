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В Кремле назвали некорректным вопрос о претензиях к кемеровскому губернатору Аману Тулееву из-за ситуации с пожаром в областной столице. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
"Вы знаете, вопрос совершенно некорректный", — заявил он в ответ на вопрос, есть ли к Тулееву претензии в связи с тем, что он, по данным СМИ, не приехал на место трагедии.
Напомним, что крупный пожар в четырехэтажном кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел в воскресенье, 25 марта. Согласно последней информации, жертвами трагедии стали 64 человека.
Комментарии
В Кремле назвали некорректным вопрос о претензиях к кемеровскому губернатору Аману Тулееву из-за ситуации с пожаром в областном столице.
Да ну, очень даже корректно. И думается, скоро уйдёт Тулеев по болезни.