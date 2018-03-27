Комитет муниципального заказа Барнаула объявил аукцион на выполнение работ по восстановлению водозабора на городском пляже. Объект расположен на острове Помазкин по адресу: Правобережный тракт, 10.
Начальная цена контракта — 99 845 рублей. Отметим, что аналогичный аукцион по ремонту водозабора на острове Помазкин объявляется каждый год. Ценник при этом остается неизменным и стартует со 100 тысяч рублей.
Впрочем, иногда в процессе торгов эта величина снижается. Например, в последний раз — до 77,9 тыс. рублей. К слову, три года назад этот же "пляжный" водозабор проходил капремонт, тогда на эти цели истратили 1,9 млн рублей.
Заказчик работ, администрация Центрального района Барнаула, указывает, что все манипуляции должны быть выполнены в срок до 20 мая. Большей частью победитель торгов будет заниматься сантехническими работами, а также электроосвещением.
Заявки на конкурс принимаются с 26 марта по 4 апреля, аукцион будет разыгран 9-го числа. Источник финансирования — бюджет Барнаула. Преимущество будет отдаваться субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным НКО.
Между тем на очереди тендер по содержанию городского пляжа на купальный сезон-2018. Этот лот объявят несколько позднее. Стартовая цена на него, как правило, равна 380 тысячам рублей. В прошлый раз победителем стало ООО "Майами-Импорт".
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