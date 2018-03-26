Фото: Mash
В соцсетях появилась запись момента начала возгорания в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет Life.
В ролике видно, как пламя возникает в детской игровой комнате. Люди разбегаются от огня, некоторые берут на руки маленьких детей. Пламя распространяется по помещению в считанные секунды, всё моментально заволакивает густым черным дымом.
Напомним, крупный пожар в кемеровском ТЦ начался днем в воскресенье, 25 марта. Согласно последней информации, жертвами трагедии стали 64 человека.
Комментарии
видно, что кусок перед пожаром вырезан
Вешать надо за такую халатность, либо это преступление!
Согласен с рабочим.