Фото: vse42.ru
В Следственном комитете РФ заявили, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" были заблокированы пожарные выходы. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
"Серьёзные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что в данный момент решается вопрос о задержании еще одного человека — сотрудника ЧОП. По данным следователей, именно он отключил систему оповещения при получении сигнала о пожаре в "Зимней вишне".
Напомним, жертвами крупного пожара в кемеровском торговом центре стали 64 человека. Согласно заявлению главы МЧС РФ Владимира Пучкова, из-под завалов извлекли тела 58 посетителей ТЦ.
Комментарии
"Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы,, Как говаривал в свое время С.Иванов ,, Мы все знали, только делали вид что не знаем,,
Ситуация не изменится в России никогда. Или пока какой нибудь министр не сдохнет в пожаре