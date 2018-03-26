Фото: riafan.ru
Глава МЧС РФ Владимир Пучков опроверг слухи о сотнях жертв пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет RT со ссылкой на "Интерфакс".
Издание пишет, что журналисты задали главе МЧС вопрос по поводу появившейся в соцсетях информации о сотнях погибших.
"Опровергайте это. Всего 64 тела на данный момент", — сказал в ответ Пучков, добавив, что поиски остальных пропавших без вести продолжаются.
Напомним, ранее он сообщил об извлечении из-под завалов тел 58 посетителей ТЦ.
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