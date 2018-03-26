Жителей города Кемерово в соцсетях созывают на митинг против беспредела, из-за которого погибли люди в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает телеграм-канал Караульный.
"Давайте во вторник в 9 утра соберемся на площади Советов в поддержку семей погибших и спросим с администрации, почему у нас такой беспредел. Почему здание пропустили в эксплуатацию? Почему двери кинотеатров были заблокированы? Почему 40 минут МЧС не снимали людей с крыши?" — с таким текстом расходятся в социальных сетях призывы к митингу.
Как отмечается, в мэрии Кемерова заявили, что на площади Советов митинговать нельзя, однако чиновники пообещали, что задержаний не будет.
Комментарии
Людей жечь нельзя, митинговать можно где угодно
Десятилетие обещанных побед. Начало...
да хоть замитингуйтесь, это ситуацию не исправит, пока ворье в высших эшелонах власти
ну ну, наверно для этого уже нацгвардию с новосиба отправили в кемерово?