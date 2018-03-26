14 из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов России в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Европейского совета Дональда Туска.
Не только США, а также Германия, Франция, Польша, Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Украина и не только высылают российских дипломатов.
Как заявил посол РФ в США, Россия ожидала такого развития ситуации с высылкой дипломатов, но рассчитывала на здравый смысл и надеялась, что Вашингтон поможет Лондону "остановить истерику".
Президент США Дональд Трамп распорядился выслать 60 российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Среди высылаемых из США российских дипломатов — 48 работников посольства и 12 сотрудников российской миссии в ООН. Они должны покинуть страну в недельный срок, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Под дипломатическим прикрытием в США работают больше 100 российских разведчиков — такое количество назвали "неприемлемым".
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