У большинства охранников торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в городе Кемерово нет и никогда не было лицензий, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя отраслевого профсоюза — Координационного совета негосударственной сферы безопасности — Дмитрия Галочкина.
"Есть так называемый САВОК — сторожи, администраторы, вахтеры, операторы, контролеры. Это люди, которые никакого отношения к лицензированной охранной деятельности не имеют. Не работают в ЧОПах и не имеют разрешения на охранную деятельность. Мы выясняем информацию по поводу этого ТЦ: там тоже в большинстве случаев были администраторы и контролеры", — заявил Галочкин.
По его словам, сотрудники ЧОПа тоже охраняли "Зимнюю вишню". Представители организации также будут разбираться в случившемся.
Следственный комитет России заявил о намерении задержать сотрудника ЧОП, который после получения сигнала о пожаре в здании выключил систему оповещения о чрезвычайной ситуации. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался днем 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека.
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Ни одно СМИ не озвучила ФИО "пожарника-инспектора" курившего с хозяевами этой "вишни"