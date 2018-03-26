МИД России выражает решительный протест в связи с решением западных стран выслать российских дипломатов, говорится в сообщении ведомства.
"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что данный шаг рассматривается Россией "в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных" в отравлении в Солсбери.
Также подчеркивается, что выдвинутые против России обвинения являются огульными.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты, Канада и 14 стран Евросоюза высылают российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.
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