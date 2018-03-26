Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook прокомментировал высылку российских дипломатов из США и стран Европы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Предлагаю читать эти новости следующим образом: "США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов из США и о высылке 60 американских дипломатов из России". "США приняли решение о закрытии одного российского консульского учреждения в США и одного американского консульского учреждения в России". "Польша приняла решение о высылке четырех российских дипломатов из Польши и четырех польских дипломатов из России", — написал Косачев.
Сенатор добавил, что "на извинения надеяться не приходится, не для этого затеяна эта беспрецедентно грязная и подлая игра".
США, страны ЕС и Украина приняли решение выслать ряд российских дипломатов.
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