Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что состояние большинства пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово улучшилось, сообщает РИА Новости.
Скворцова отметила, что в тяжелом состоянии находится только 11-летний ребенок, выпавший из окна на 4 этаже. Остальные чувствуют себя нормально.
"Боюсь даже говорить, но много лучше, чем они были. Второй 18-летний молодой человек сейчас в ясном сознании, много лучше", — сказала Скворцова.
Еще троих обследовали психиатры, им назначили лечение.
Ранее министр сообщила, что в больницах остаются 12 человек, 23 родственника пострадавших обратились за медицинской помощью по поводу острой реакции на стресс.
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