ЧОП "Центр защиты", охранявший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, за последний год заключил семь госконтрактов с государственными ведомствами на общую сумму 3,6 млн рублей, сообщает телеграм-канал RT.
В частности, в настоящее время ЧОП охраняет Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, федеральную кадастровую палату, областной тубдиспансер, областной перинатальный центр.
Ранее сообщалось, что большинство охранников ТЦ "Зимняя вишня" работали без лицензии.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался днем 25 марта. По последним данным, жертвами стали 65 человек — недавно были обнаружены фрагменты еще одной жертвы пожара.
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