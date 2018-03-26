Медведев выразил соболезнования семьям погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

Председатель правительства Дмитрий Медведев от имени кабмина направил глубокие соболезнования родственникам жертв трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, сообщает РИА Новости.
"В Кемерово произошла страшная трагедия, пожар унес жизни десятков людей. Самое страшное, что погибли дети, много детей. Конечно, наши мысли сейчас с семьями всех погибших. Боль, которую они переживают, представить себе невозможно просто. От Правительства Российской Федерации хотел бы принести искренние соболезнования, это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он дал поручение до конца дня понедельника подготовить необходимые решения для оказания помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре.
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