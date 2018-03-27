Районы Алтайского края, которым грозит подтопление: инфографика

В семи районах Алтайского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения паводковой обстановки. В частности, как сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, режим ЧС объявлен в Белокурихе, Чарышском, Петропавловском, Солонешенском, Третьяковском, Алтайском и Краснощековском районах.
Отмечается, что в регионе талыми водами подтоплено 2109 приусадебных участков и 970 жилых домов, в которых проживают 2300 человек. Из зоны подтопления эвакуированы 793 человека. ИА "Амител" подготовило карту районов Алтайского края, которые могут попасть в зону подтопления в 2018 году.
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