Роспотребнадзор на этой неделе выпускает рекомендации по "светофорной" маркировке пищевой продукции, пишет "Финмаркет".
"Методические рекомендации, которые мы образно называем "светофором", выходят на этой неделе", — сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.
По ее словам, речь идет о маркировке продуктов в зависимости от того, насколько они полезны: "Они не вредны, они не плохи. Мы говорим о полезности, мы говорим о продукции, которая не содержит вредных жиров, излишков соли и сахара".
"Все это в методических рекомендациях очень четко прописано. И тогда производитель, если все соответствует, может маркировать продукцию зеленым цветом. Это не будет специальная этикетка, просто зеленая полоска", — добавила Попова.
Если в продукции есть другие уровни по соли, сахару или, как она выразилась "неправильным" жирам, то маркировка будет желтой или красной.
Попова уверена, что "такая маркировка всю молочную продукцию, честную и правильную, отнесет к зеленой категории".
Она также сообщила, что 80% россиян принимают этот подход и хотят, чтобы пищевые продукты на полках были должным образом промаркированы: "Мы были приятно удивлены тем, что народ хочет, чтобы ему показали маркировку".
Комментарии