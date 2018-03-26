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Роспотребнадзор выпустит рекомендации по "светофорной" маркировке продуктов

, ИА "Амител"
Речь идет о маркировке продуктов в зависимости от того, насколько они полезны

Фото: trendhunter.com

Роспотребнадзор на этой неделе выпускает рекомендации по "светофорной" маркировке пищевой продукции, пишет "Финмаркет".

"Методические рекомендации, которые мы образно называем "светофором", выходят на этой неделе", — сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.

По ее словам, речь идет о маркировке продуктов в зависимости от того, насколько они полезны: "Они не вредны, они не плохи. Мы говорим о полезности, мы говорим о продукции, которая не содержит вредных жиров, излишков соли и сахара".

"Все это в методических рекомендациях очень четко прописано. И тогда производитель, если все соответствует, может маркировать продукцию зеленым цветом. Это не будет специальная этикетка, просто зеленая полоска", — добавила Попова.

Если в продукции есть другие уровни по соли, сахару или, как она выразилась "неправильным" жирам, то маркировка будет желтой или красной.

Попова уверена, что "такая маркировка всю молочную продукцию, честную и правильную, отнесет к зеленой категории".

Она также сообщила, что 80% россиян принимают этот подход и хотят, чтобы пищевые продукты на полках были должным образом промаркированы: "Мы были приятно удивлены тем, что народ хочет, чтобы ему показали маркировку".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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