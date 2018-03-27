Вторник, 27 Март, 07:01

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57
€ 70,57
459517
-3°
Обь
56см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Алтайскому краю дополнительно выделили на ФАПы более 30 млн рублей

, ИА "Амител"
Данное решение позволит расширить сеть сельских медицинских учреждений

Фото: altairegion22.ru Антон Федотов

Правительством России подписано распоряжение о выделении за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных средств регионам, сообщается на сайте Минздрава.

Деньги предусмотрены на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек.

Алтайский край на эти цели получит 30 млн 160 тыс. рублей.

Данное решение позволит расширить сеть сельских медицинских учреждений.

Средства будут направлены на строительство новых ФАПов в населенных пунктах региона, где нет медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшего лечебного учреждения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
06:48
Темпы ввода жилья в Алтайском крае начали падать с начала 2018 года 0
06:32
Бывший главный федеральный инспектор по Алтайскому краю скончался в Москве 0
06:23
Тайна гибели Гагарина: что известно через 50 лет после смерти космонавта №1 0
06:14
Мокрый снег, гололед и паводок: о погоде в Алтайском крае 27 марта 0
06:01
История наводнений в Алтайском крае 2
05:56
Режим ЧС объявлен в семи районах Алтая из-за ухудшения паводковой ситуации 0
04:44
Алтайскому краю дополнительно выделили на ФАПы более 30 млн рублей 0
03:27
СМИ: Путин прилетел в Кемерово 1
02:49
Трамп призвал страны присоединиться к выдворению российских дипломатов 0
01:59
Двери в сгоревшем с детьми кинозале запирали из-за угрозы штрафов 1
00:19
Российские ученые выяснили скрытую угрозу вулканического пепла 0
23:56
Роспотребнадзор выпустит рекомендации по "светофорной" маркировке продуктов 0
23:37
Медведев выразил соболезнования семьям погибших в ТЦ "Зимняя вишня" 0
23:04
Жуткие фото "Зимней вишни" после пожара: обугленные кресла и нет крыши 0
22:56
Охранявший ТЦ "Зимняя вишня" ЧОП за год заключил семь госконтрактов 2
22:35
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" 0
22:18
Сенатор Совфеда назвал высылку российских дипломатов грязной и подлой игрой 0
21:47
МИД России отреагировал на решение стран Запада выслать дипломатов 1
21:28
Большинство охранников ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово работали без лицензии 4
21:03
Половина стран ЕС решили выслать российских дипломатов 1
20:42
Кемеровские власти обещали не задерживать людей на несогласованном митинге 5
20:22
Германия вышлет российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" 0
20:01
Трехдневный траур объявили в Кемеровской области после пожара в ТЦ 0
19:47
Пучков опроверг информацию о сотнях погибших при пожаре в кемеровском ТЦ 2
19:24
СК: пожарные выходы в сгоревшем кемеровском ТЦ были заблокированы 12
19:08
Коротко о главном: трагедия в Кемерово, паводок и Барнаул под снегом
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 марта
18:48
Опубликовано видео начала пожара в кемеровском торговом центре 9
18:26
В Кремле сочли некорректным вопрос о претензиях к Тулееву из-за пожара в ТЦ 4
18:07
Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ после пожара в Кемерово 3
17:50
Глава Республики Алтай выразил соболезнования жителям Кемерово из-за пожара 1
17:49
Финансовый гений и аферист: кто такой Сергей Мавроди и чем он запомнился 0
17:34
Более 460 человек эвакуировали из подтопленных жилых домов в Алтайском крае 0
17:22
Аэропорт Барнаула заработал после многочасового перерыва из-за снегопада 0
17:13
СМИ: сотрудники кемеровского ТЦ помешали добровольцам спасти детей 13
17:02
Сибиряки запустили флешмоб против торговых центров из-за пожара в Кемерово 15
16:52
СМИ сообщили о смерти создателя "МММ" Сергея Мавроди 7
16:41
Алтайский театр музыкальной комедии в Барнауле сменит свое название 3
16:34
СК: из 64 погибших в кемеровском ТЦ опознаны 15 человек 0
16:23
Пожар вновь вспыхнул в кемеровском торговом центре 0
16:13
Не покидайте населенных пунктов: ГИБДД обратилась к алтайским водителям 0
16:05
Сотни добровольцев сдали кровь для пострадавших при пожаре в Кемерово 0
15:52
В барнаульских кинотеатрах проведут учения после пожара в ТРЦ в Кемерово 8
15:41
Подтверждена гибель 64 человек при пожаре в кемеровском ТЦ 4
15:33
Спасатели нашли пятерых пропавших без вести в ТЦ в Кемерово 3
15:22
Как Барнаул очищают от снега: видео 9
15:12
Потоп в городе-курорте: режим ЧС ввели в Белокурихе 0
15:04
Визит главы МЧС России Владимира Пучкова ожидают в Алтайском крае 4
15:02
Сгоревший в Кемерово торговый центр демонтируют 4
14:51
Стало известно, когда в Алтайском крае закончатся снегопады 1
14:40
"Единая Россия" проведет смысловой ребрендинг – Турчак 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.