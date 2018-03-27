Правительством России подписано распоряжение о выделении за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных средств регионам, сообщается на сайте Минздрава.
Деньги предусмотрены на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско- акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек.
Алтайский край на эти цели получит 30 млн 160 тыс. рублей.
Данное решение позволит расширить сеть сельских медицинских учреждений.
Средства будут направлены на строительство новых ФАПов в населенных пунктах региона, где нет медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшего лечебного учреждения.
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